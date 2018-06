Koninklijk gezin naar Argentinië voor uitvaart Inés Zorreguieta

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie kinderen gaan naar Argentinië voor de uitvaart van Inés Zorreguieta. De begrafenis is op zaterdag of zondag en is in besloten kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Willem-Alexander is op tijd terug voor het staatsbezoek aan Letland. Máxima is daar niet bij, maakte de RVD eerder al bekend.

Vanochtend werd bekend dat Máxima's zus Inés dood is gevonden in haar appartement in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Volgens de RVD is er vermoedelijk sprake van zelfdoding. Argentijnse media melden dat ze kampte met depressies.