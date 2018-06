Zus koningin Máxima (33) overleden

Inés Zorreguieta, de zus van koningin Máxima, is gisteravond op 33-jarige leeftijd overleden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Máxima zegt in een reactie dat ze "zeer geschokt en zeer verdrietig" is.

Een woordvoerder van de RVD zegt dat er vermoedelijk sprake is van zelfdoding. De zus van de koningin leed volgens de krant La Nacion aan depressieve problemen en is dood gevonden in haar appartement in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Het is nog niet bekend wanneer Inés wordt begraven. Ook is het niet duidelijk wanneer koningin Máxima naar Argentinië gaat.

Jongste zus

Inés is de jongste zus van Máxima, die werd geboren toen Máxima dertien jaar oud was. Ze leed aan een eetstoornis en was een tijd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Twee jaar geleden raakte ze bovendien in opspraak door een baan die ze had gekregen van de Argentijnse president Macri. Argentijnse media spraken toen van vriendjespolitiek, maar dat werd ontkend.

Bij het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander was Inés een van de bruidsmeisjes. Ze was ook de peettante van prinses Ariane.

Vorig jaar overleed ook de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta. Hij werd 89 jaar oud.