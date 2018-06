De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Sharm-el-Sheikh in Egypte na een veiligheidsanalyse. Tot 26 oktober wordt niet meer op de Egyptische badplaats gevlogen door de maatschappij. Wat precies uit de veiligheidsanalyse is gebleken, is niet bekendgemaakt, meldt de VRT.

De vluchten werden uitgevoerd in opdracht van reisorganisatie Thomas Cook. Zo'n duizend reizigers worden getroffen door de annuleringen. De Belgische tak van de reisorganisatie zegt dat er contact wordt opgenomen met alle vakantiegangers. Ze kunnen volgens Thomas Cook kosteloos hun vakantie omboeken of hun geld terugkrijgen.

Vluchten TUI niet geannuleerd

De eerste vakantievlucht naar Sharm-el-Sheikh dit jaar zou op 29 juni vertrekken. Andere vluchten naar de toeristische kustplaatsen Hurghada en Marsa Alam worden niet geannuleerd.

TUI Nederland blijft net als zijn Belgische partner voorlopig vliegen op Sharm-el-Sheikh. "We houden de situatie vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten, maar op dit moment zien we geen reden om vluchtplannen te wijzigen."

Aanslag in 2015

In 2015 stortte een Russisch vliegtuig dat vanuit Sharm-el-Sheikh was opgestegen neer door een bomaanslag. Thomas Cook Nederland laat weten dat de reisorganisatie sindsdien niet meer op de badplaats vliegt.

Sharm-el-Sheikh ligt nabij de Sinaï-woestijn, waar het al jaren onrustig is. Eind vorig jaar vielen er meer dan 200 doden bij een aanslag op een moskee. Terreurbeweging IS vestigde zich in 2014 in de regio en al-Qaida is er al langer actief. Het Egyptische leger strijdt al tijden in de Sinaï-woestijn met de groeperingen.