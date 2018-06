Kabinet spreekt nog niet over vervolging Russische MH17-verdachten

Het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om afspraken met Rusland te maken over de vervolging en uitlevering van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17. Dat zei minister Grapperhaus in een debat in de Tweede Kamer over zulke afspraken met Oekraïne. De Tweede Kamer is verbaasd dat dat niet gebeurt met de Russen. CDA-Kamerlid Van Dam sprak van "een knoop in mijn maag".

De Kamer gaf eensgezind steun aan het verdrag met Oekraïne. Daarin is afgesproken hoe verdachten die in dat land zijn aangehouden, door Nederlandse rechters berecht kunnen worden. De Oekraïense grondwet verbiedt de uitlevering van eigen onderdanen. Maar bij een strafzaak over de ramp met vlucht MH17 kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video conferencing, hebben Nederland en Oekraïne nu vastgelegd.

Goede stappen

De hele Tweede Kamer vindt dat het kabinet goede stappen maakt in het proces om de waarheid boven tafel te krijgen over de ramp in 2014. Nadat het Joint Investigation Team (JIT) anderhalve week geleden constateerde dat de Buk-raket waarmee het vliegtuig werd neergehaald afkomstig was van een brigade van het Russische leger, besloot het kabinet Rusland aansprakelijk te stellen. En nu ligt er dus een verdrag met Oekraïne over de berechting van verdachten.