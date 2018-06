Chaos op Schiphol veroorzaakt door fouten in noodstroomvoorziening

Problemen met de noodstroominstallatie op Schiphol hebben op 29 april geleid tot chaotische taferelen op de luchthaven. Daardoor strandden duizenden reizigers, ontstonden gevaarlijke situaties op de toegangswegen naar Schiphol en konden reizigers niet inchecken.

TNO heeft de oorzaak van de storing onderzocht en Schiphol heeft de eerste resultaten naar buiten heeft gebracht. Op 29 april was er een stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost, waarop op Schiphol de noodstroomvoorziening werd ingeschakeld. Die noodstroomvoorziening bleek echter niet goed te werken, waardoor de luchthaven enkele uren helemaal dichtging.

Andere instellingen

Volgens TNO zijn de verstoringen op Schiphol veroorzaakt door verschillende fouten op de luchthaven. Zo had een tijdelijke noodstroominstallatie in Terminal 3 andere instellingen dan de andere noodstroomvoorzieningen op de luchthaven. Ook waren drie stroomgroepen niet goed ingesteld en was de maximale belasting van de noodstroomvoorziening al overschreden.

Schiphol ontdekte na de stroomstoring ook fouten in het datanetwerk. Een zogenoemde 'switch', een verbindingselement, was verkeerd aangesloten op de noodstroominstallatie en werkte daardoor niet goed. Op een andere switch waren problemen met de software. Daardoor vielen ook systemen op de luchthaven uit, waaronder het inchecksysteem.

Vervelende gevolgen

Schiphol zegt direct maatregelen genomen te hebben om deze problemen op te lossen. De noodstroominstallatie in Terminal 3 is al vervangen en ook het datanetwerk is aangepast. "Het is duidelijk dat ook bij Schiphol zaken niet goed zijn gegaan", meldt luchthaven. "Met vervelende gevolgen voor passagiers en de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol betreurt dat."

Het onderzoek van TNO is nog niet afgerond. Het hele rapport wordt aan het einde van de zomer verwacht.