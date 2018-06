'Klagers door Defensie nog altijd niet serieus genomen'

Het ministerie van Defensie gaat nog steeds niet serieus en zorgvuldig om met klachten. "Een positieve, open grondhouding naar klagers en klachten zie ik veel te weinig", zegt Veteranenombudsman Reinier van Zutphen.

Eind 2016 liet de Veteranenombudsman zich in een rapport al kritisch uit over de klachtenbehandeling door het ministerie van Defensie. Hij vroeg toen aandacht voor de herkenning van klachten en voor de registratie van mondelinge klachten. Volgens de Veteranenombudsman is er sindsdien weinig veranderd en leert Defensie op deze manier niet van zijn fouten.

'Formele benadering'

Klachten worden volgens Van Zutphen formeel benaderd en vooral bekeken vanuit het eigen perspectief. Ook is er nog steeds te weinig persoonlijk contact en kunnen mondelinge klachten nog altijd niet worden geregistreerd. Daardoor blijft een deel van de klachten buiten beeld en heeft Defensie onvoldoende zicht op eventuele verbeterpunten, concludeert de Veteranenombudsman.

Hij spreekt binnenkort met de minister van Defensie over zijn bevindingen.