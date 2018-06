Peilingwijzer: GroenLinks nu tweede partij, na de VVD

In de nieuwste Peilingwijzer is GroenLinks na de VVD voor het eerst de op een na grootste partij van het land, hoewel het gat tussen beide groot is. Waar de VVD uitkomt op 27 tot 31 Kamerzetels, zijn dat er 17 tot 19 voor GroenLinks.

Voor die laatste partij zou dat een verdere groei zijn ten opzichte van de historische 14 zetels bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar. Terwijl de VVD juist 4 zetels in de min staat ten opzichte van die verkiezingsuitslag.

Volgens politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, lijkt GroenLinks te profiteren van het aanhoudende positieve nieuws rond de partij. Niet alleen was er opnieuw een goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart; de partij van Jesse Klaver weet die uitslag ook in coalitie-onderhandelingen te verzilveren. Dat soort consequent gunstige publiciteit vertaalt zich vaak in de peilingen.

Louwerse sprak voordat bekend werd dat partijvoorzitter Marjolein Meijer en Kamerlid Rik Grashoff opstappen omdat ze hebben gelogen over hun relatie.

Dat de VVD aan kop juist wat zetels verliest, past in een andere trend, legt Louwerse uit. "Regeren kost tegenwoordig steun van de kiezer. Niet alleen in Nederland, je ziet dat breed internationaal. Dat geldt met name voor de kleinere partijen binnen een coalitie, de zogenoemde junior partners. Niet voor niets verliezen ook CDA en D66 in de Peilingwijzer zetels, nog meer dan de VVD. Alleen de ChristenUnie, een partij met een relatief trouwe achterban, boekt een heel klein plusje."

Concreet gaat zowel CDA als D66 5 zetels achteruit, naar 13 tot 15. De ChristenUnie wint er 1 op 5 tot 7.