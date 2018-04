Macht lonkt voor GroenLinks in helft grote gemeenten

GroenLinks lijkt een enorme opmars te gaan maken in de honderd grootste gemeenten van het land. In 74 grote gemeenten zijn de onderhandelingen voor een nieuw college al begonnen. In 36 daarvan zit GroenLinks aan tafel, blijkt uit onderzoek van de NOS. In de afgelopen bestuursperiode (2014-2018) zat GroenLinks in slechts 16 van deze gemeenten in het college.

Lokale partijen en de VVD blijven in de grootste gemeenten de belangrijkste machtsfactor. Beiden doen in 7 van de 10 grotere gemeenten mee aan de onderhandelingen. Daarmee lijkt hun invloed iets te groeien ten opzichte van vorige verkiezingen, al valt die groei in het niet bij de opmars van GroenLinks.