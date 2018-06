GL-voorzitter Meijer en Kamerlid Grashoff weg na liegen over relatie

GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer en Tweede Kamerlid Rik Grashoff stappen op. Ze hebben erkend dat ze hebben gelogen over wanneer ze een relatie kregen.

Vorige week donderdag meldden beiden aan de partij dat ze sinds ongeveer een jaar, sinds april 2017, een relatie hadden. Maar dinsdagmiddag kreeg het partijbestuur een signaal dat ze eind 2016 al wat hadden en dus ook rond de verkiezingen van maart vorig jaar.

Meijer en Grashoff hebben daarop toegegeven dat ze "niet de volledige waarheid op tafel hebben gelegd", schrijft GroenLinks in een verklaring. "Dat nieuwe feit veroorzaakte een vertrouwensbreuk voor zowel Partijbestuur, Toezichtraad als Tweede Kamerfractie."

Partijleider Klaver schrijft in een brief aan partijleden over "vervelend nieuws". Klaver schrijft dat het niet aan anderen is om te oordelen over de liefde tussen twee mensen, om eraan toe te voegen: "Wel is het zo dat, in een hecht team dat knokt voor gezamenlijke idealen, je blind op elkaar moet kunnen vertrouwen en zeker moet weten dat iemand de waarheid spreekt."

Volgens Klaver is het vertrouwen beschaamd. "Het is klote om op deze manier afscheid te moeten nemen van twee collega's die veel voor onze partij hebben betekend."