Nederlandse ondernemers vrezen voor handel met Iran

In 2015 sloten de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland een deal met Iran over zijn nucleaire programma. Het land beloofde geen kernwapens meer te ontwikkelen, in ruil daarvoor werden de economische sancties opgeheven.

Door dit akkoord en het opheffen van de sancties kregen Nederlandse bedrijven steeds meer belangstelling voor het land. De export is in de afgelopen jaren dan ook gegroeid tot meer dan een miljard euro aan goederen, schat het Centraal Bureau voor de Statistiek. Andersom voerden we bijna 600 miljoen euro aan goederen uit Iran in.