Hoe techbedrijven ervoor willen zorgen dat jij minder op je telefoon kijkt

Of deze functies ook echt zullen werken, is voorlopig afwachten, zegt Ina Koning van de Universiteit Utrecht. Ze is daar docent en houdt zich bezig met onderzoek naar smartphoneverslaving. "Ik vind het goed dat de bedrijven dit doen zodat er meer bewustwording komt. Maar we zijn nog niet ver genoeg in het onderzoek om conclusies te trekken." Het is onontgonnen terrein, legt ze uit. Haar vakgroep komt later dit jaar met een onderzoek naar smartphoneverslaving.

Koning denkt dat het gedrag van zowel kinderen als volwassenen aanpasbaar is. Ook merkt ze op dat we niet te bang moeten zijn voor het fenomeen van smartphoneverslaving. "Ik denk dat het belangrijk is om een evenwichtig beeld te schetsen: telefoons zorgen ook voor veel goede dingen."

Ironisch

Justine Pardoen van het Bureau Jeugd & Gezin vindt het niets dat er door Google en Apple gezocht wordt naar een technische oplossing. "Dat is niet de juiste manier. Ik heb de presentatie van Apple zitten kijken en ik vond het heel ironisch dat de aanwezigen aan het klappen waren voor functies die hun smartphonegebruik moeten gaan beperken."