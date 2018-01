Aandeelhouders tegen Apple: doe meer tegen smartphoneverslaving

"Apple moet ouders meer opties geven zodat ze het smartphonegebruik van hun kinderen zo goed mogelijk kunnen controleren." Dat schrijven twee aandeelhouders in een open brief aan de raad van commissarissen van het miljardenbedrijf. Ze vinden dat de tech-gigant meer moet doen om smartphoneverslaving bij kinderen te voorkomen.

Met hun brief springen de aandeelhouders in op een trend: de toenemende discussie over de negatieve effecten van smartphonegebruik. De twee partijen, JANA Partners en California State Teachers’ Retirement System, hebben samen 2 miljard dollar aan aandelen in handen. Een behoorlijk bedrag, maar slechts een fractie van de totale waarde van het bedrijf: 898 miljard dollar.

Tegelijkertijd leidt de media-aandacht voor de oproep er waarschijnlijk toe dat Apple een reactie wordt ontlokt. Een Nederlandse woordvoerder kon vanochtend nog niet reageren.

Meerdere onderzoeken

De open brief, van ruim drie pagina's, is een uitgebreid verhaal waarin de activistische aandeelhouders ingaan op onderzoeken die zijn gedaan. Bijvoorbeeld door de Universiteit van Alberta, die concludeert dat 67 procent van 2300 ondervraagde leraren merkt dat studenten steeds meer worden afgeleid door hun smartphone.

Een ander onderzoek dat ze aanhalen stelt dat tieners die vijf uur of meer doorbrengen met een smartphone tegenover minder dan één uur, 50 procent meer kans hebben op een gebrek aan nachtrust. En slaaptekort kan volgens hen weer leiden tot bijvoorbeeld overgewicht.

Er worden ook nog andere onderzoeken aangehaald om het beeld te versterken. Als een soort disclaimer zeggen de aandeelhouders dat sommigen misschien zeggen dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Maar, zeggen ze, "dat gaat aan het punt voorbij". Het aantal uren dat tieners nu doorbrengen met hun telefoon, heeft in hun ogen gegarandeerd impact.

Ouders meer controle geven

De twee partijen roepen Apple op om ouders meer controlemechanismen te bieden. Zo is het op smartphones van kinderen mogelijk om de toegang tot bepaalde apps te beperken. Maar bij bijvoorbeeld de browser van Apple, Safari, kan dat niet: die kun je alleen aan- of uitzetten. De aandeelhouders zouden willen dat Apple meer mogelijkheden aanbiedt.

Al met al concluderen de aandeelhouders dat de gezondheid van Apples klanten uiteindelijk ook in belang van Apple zelf is. "We geloven dat de langetermijngezondheid van Apples jongste klanten en de gezondheid van onze maatschappij en economie, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn."

De discussie over smartphoneverslaving speelt al langer, maar lijkt de laatste tijd meer aandacht te krijgen. Daaromheen hangt nog eens de discussie over wat social media-platforms als Facebook met mensen doen. Onlangs zei een voormalige Facebook-manager dat het bedrijf de maatschappij verscheurt. Een dag later probeerde hij overigens zijn woorden weer deels terug te nemen.