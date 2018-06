Miss America 'oordeelt niet meer op uiterlijk' en schrapt bikinironde

De organisatie achter de Miss America-verkiezing zegt te stoppen met het beoordelen van vrouwen op hun uiterlijk. De badpak- of bikinironde wordt daarom geschrapt. Dat heeft voorzitter Gretchen Carlson van de raad van bestuur, en voormalig winnaar van de schoonheidswedstrijd, tegen Amerikaanse media gezegd.

Het besluit om de bikinironde te schrappen volgt op de kritiek in de VS dat zo'n onderdeel niet meer van deze tijd is. De top van de missverkiezing kreeg steeds meer signalen dat ook de deelnemers zelf willen stoppen met de bikinironde. "We willen niet meer op hoge hakken staan in een badpak", zeiden ze volgens Carlson. "Dat hoeft nu dus niet meer." De nasleep van #MeToo speelt volgens haar ook een rol bij het besluit van de organisatie.

Schandaal oude Miss America-top

Ook was er in december een e-mailschandaal waaruit bleek dat oud-medewerkers en leidinggevenden van de show voormalige winnaars belachelijk hadden gemaakt. Ze stuurden elkaar e-mails over het gewicht en het seksleven van deelneemsters.

Na het schandaal stapte de top van de Miss America Organisation op. De nieuwe leiding bestaat volledig uit vrouwen van wie oud-winnaar Carlson er een is. "We gaan niet meer oordelen op uiterlijk, omdat we juist geïnteresseerd zijn in wat jou uniek maakt", zegt Carlson tegen persbureau AP.