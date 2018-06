Uitvaart agenten die omkwamen bij aanslag Luik

"Agenten weten natuurlijk dat ze bij de uitoefening van hun vak om het leven kunnen komen", zegt Van Hoorn. "Maar dat iemand die zo is geradicaliseerd in de gevangenis vrij kan komen en zoiets kan doen; daar gaat het debat de komende tijd in Belgiƫ over."

De twee agentes hebben postuum een hoge onderscheiding gekregen. De schoonmaakster die gegijzeld werd, krijgt die onderscheiding nog.

De 22-jarige student die ook door de aanslagpleger werd doodgeschoten, is gisteren begraven.