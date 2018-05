Gegijzelde schoonmaakster doet verhaal: 'Hij wilde de politie bang maken'

De dader, Benjamin Herman, stelde haar toen de bewuste vragen: of ze moslim was en of ze aan de ramadan deed. Op beide vragen antwoordde ze 'ja', waarna de schutter haar verzekerde dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. "Hij zei dat hij me niks zou aandoen."

De vrouw probeerde daarna om op Herman in te praten en hem te overtuigen te stoppen met zijn acties. "Ik zei hem dat hij niet op de juiste plaats was, dat het hier een school was en dat er heel veel kinderen aanwezig waren." Met gebaren probeerde ze andere leerkrachten te waarschuwen. "Maar ik denk niet dat ze dat hebben begrepen."

'Niet nerveus'

Toen de schutter zijn wapen richtte op de speelplaats, begon Darifa te huilen. De man zei haar te stoppen. "Hij zei me dat ik moest denken aan mijn Palestijnse en Syrische broers en zussen."

De schutter was in haar bijzijn niet nerveus of gewelddadig, vertelt Darifa. Hij trok haar terug zodat de politie haar goed kon zien. Daarna vertelde hij haar: "Ik ben hier enkel om de politie bang te maken en om mij aan de wereld te tonen."