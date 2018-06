Nu echt bewezen: te lang op je telefoon is slecht voor je ogen

Smartphones en tablets maken dat kinderen lang achter elkaar kijken naar iets wat dichtbij is. En daarvan gaan je ogen achteruit. "Dit kun je voorkomen door een tijd te bepalen, afspreken om niet zo lang achter de tablet of telefoon te zitten", adviseert Jan Roelof Polling, onderzoeker bij het Erasmus MC. "Bijvoorbeeld: we gaan twintig minuten op de telefoon, daarna kijken we twintig minuten in de verte, zodat onze ogen iets anders doen." Ook adviseert hij ouders en scholen om kinderen zoveel mogelijk naar buiten te sturen, ten minste twee uur per dag.

Kinderbrillen

Hoewel harde cijfers ontbreken, zien ook opticiens dat de verkoop van kinderbrillen toeneemt. Met een uitgebreide jeugdcollectie en hippe, kleurige brillen spelen zij in op de toenemende vraag van het publiek. Tien jaar was er weinig keuze in kleine montuurtjes, maar nu zijn de assortimenten steeds groter en hipper.