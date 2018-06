Speciaal aanklager: Manafort probeerde getuigen te beïnvloeden

Paul Manafort, de voormalig campagneleider van Donald Trump, heeft geprobeerd om getuigen te beïnvloeden, zegt speciaal aanklager Robert Mueller na onderzoek van de FBI. Hij heeft een verzoek ingediend om Manafort, die huisarrest heeft, vast te laten zetten of de voorwaarden van zijn huisarrest aan te passen.

Manafort wordt verdacht van fraude en witwassen. Uit rechtbankstukken blijkt dat hij en een compagnon herhaaldelijk contact hebben opgenomen met twee getuigen in zijn zaak, om hun verklaring te beïnvloeden. Het contact vond plaats begin dit jaar, kort nadat Mueller nieuwe aanklachten had ingediend tegen Manafort.

FBI

Manafort zou de getuigen hebben gebeld, hebben benaderd via een tussenpersoon en via een versleuteld chatprogramma. De twee getuigen hebben de tekstberichten overgedragen aan de FBI. Ook heeft de FBI Manaforts Apple-account doorzocht.

Om welke getuigen het gaat, staat niet in de documenten. Maar volgens de aanklagers zijn het mensen die samen met Manafort probeerden een groep op te zetten die Oekraïense belangen in Europa en de VS behartigde.

Fraude

Speciaal aanklager Mueller doet onderzoek naar de mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. Hij beschuldigt Manafort onder meer van fraude en witwassen.

Manafort werd in oktober gearresteerd. Nadat hij 10 miljoen dollar borg had betaald, mocht hij zijn proces onder huisarrest afwachten.