Kabinet verplicht alle scholen tot aanleren goed burgerschap

Eigen cultuur

Het apart leren van burgerschap, naast de andere vakken, is zeer belangrijk, vindt het kabinet. "De huidige situatie van toenemende spanningen en afnemende binding onderstreept de noodzaak van een prominentere positie van burgerschap in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs." Leerlingen mogen in hun schooltijd niet alleen in aanraking komen met hun eigen cultuur en kunnen op school leren om de democratische rechtsstaat te omarmen. De scholen zelf hebben daarin een voorbeeldfunctie.