Eerste rijbewijs in tijden voor vrouw in Saudi-Arabië

Er zijn nu vijf rijscholen voor vrouwen in Saudi-Arabië. Dat is bij lange na niet genoeg voor het grote deel van de 12 miljoen vrouwen in het land. Daarom heeft de Saudische overheid drie ervaren buitenlandse rij-instructeurs aangenomen. Die geven rijlessen, maar leiden ook andere vrouwen op als rij-instructeur.

"De docenten met wie ik werk, zijn Saudische vrouwen die in het buitenland les hebben gehad en veel ervaring hebben. Ik adviseer alle vrouwen die rijles willen geven, om dat ook te doen", zegt Susan Newborn uit Wales, een van de buitenlandse instructeurs.

Losbandigheid

Koning Salman voerde de hervorming door, omdat vrouwen zo gemakkelijker deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Een maatregel waar islamitische geestelijken in zijn land het helemaal niet mee eens zijn: als vrouwen mobiel zijn en zich zonder begeleiding van een man verplaatsen, leidt dit alleen maar tot losbandigheid, waarschuwen zij.

Instructeur Newborn is enthousiast over de ontwikkelingen: "Ik ben hier gekomen omdat ik wil dat mensen iets bereiken. Nu ik weken met deze vrouwen ben opgetrokken, heb ik zelf kunnen zien hoeveel impact het op hun dagelijks leven heeft dat ze niet mogen rijden. Het is een voorrecht om betrokken te zijn bij de grote veranderingen hier."

Opvallend genoeg zitten vier vrouwen die campagne voerden voor de opheffing van het rijverbod, nog steeds vast in afwachting van een proces. Mensenrechtenorganisaties vragen koning Salman om hun vrijlating.