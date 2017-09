Vrouwen in Saudi-Arabië mogen rijbewijs halen

De Saudische koning Salman heeft een decreet ondertekend waardoor vrouwen een rijbewijs mogen halen. Het moet in juni 2018 ingaan.

Officieel is het in Saudi-Arabië niet verboden voor vrouwen om in een auto te rijden, maar in de praktijk is het onmogelijk doordat ze geen rijbewijs kunnen halen. Tegen die regel is veel protest geweest, waarbij vrouwen alsnog in de auto stapten.

In 2014 adviseerde een hoge Saudische adviesraad de koning al om vrouwen van boven de 30 zonder make-up voor 20.00 uur te laten autorijden.

Geestelijken

Islamitische geestelijken in Saudi-Arabië zijn fel tegenstander van vrouwen achter het stuur. Zij zijn van mening dat autorijden tot losbandigheid onder vrouwen leidt. Een hoge geestelijke zei ooit dat rijden schadelijk is voor de eierstokken.

Volgens Arabische media steunt de meerderheid van de 21-koppige Hoge Raad van Religieuze Geleerden het plan nu. Er zou wel voldaan moeten worden aan de sharia-wetgeving die in het land geldt.

Wanneer de eerste Saudische vrouwen daadwerkelijk de weg op kunnen, is nog onduidelijk. Zo heeft het land nog geen enkele rijschool voor vrouwen en zijn er nog geen regels voor de omgang van mannelijke politieagenten met vrouwelijke bestuurders.