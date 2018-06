Slachtoffer chroom-6: ik stond elke dag in de giftige dampen

Alleen een stofjas

"Ons kantoor stond midden in de werkplaats", vertelt Leushuis, "tussen de straal- en de spuitcabine in. Als de jongens gingen spuiten of schuren, deden ze een mondkapje voor. Ze droegen geen handschoenen, alleen een overall. Ik droeg een stofjas, meer niet. Ook al stond ik dagelijks in de chroomdampen."

In 2012 constateerde een arts bij Leushuis blaaskanker. Vier jaar later bleek het ook uitgezaaid naar zijn longen, maar omdat de bron de blaaskanker was, valt hij toch buiten de schaderegeling. "In het begin heb ik nog niet de relatie gelegd met mijn werk. Later wel, toen ik erover las op internet. In de Verenigde Staten is de relatie aangetoond tussen blaaskanker en werken met chroom-6. Maar hier in Nederland niet. En dat is heel zuur."