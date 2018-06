Harderwijk schrapt film over Oostvaardersplassen uit programma na bedreigingen

Op het visserijfestival de Aaltjesdagen in Harderwijk is een film over de Oostvaardersplassen uit het programma geschrapt. De organisatie van het festival was van plan de film De Nieuwe Wildernis van Ruben Smit te vertonen in een openluchtbioscoop in de Vischafslag, maar ziet daar vanaf na "vele berichten" en "behoorlijke dreigementen op sociale media".

"De film en het natuurbeheer van de Oostvaardersplassen worden door activisten niet als twee losse onderwerpen beschouwd", schrijft de organisatie op de website. "Wij willen dat onze bezoekers zich veilig kunnen voelen en dat de avond zelf een feest kan zijn. Wij betreuren het enorm dat er activisten zijn die op deze 'grimmige' wijze hun mening willen afdwingen."