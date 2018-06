Besmette bedrijfsnaam verdwijnt: Monsanto wordt Bayer

De naam Monsanto verdwijnt. De zaadveredelaar gaat op in het moederbedrijf chemieconcern Bayer. Met de samenvoeging komt er een einde aan een van de meest omstreden bedrijfsnamen ter wereld, al blijft het bedrijf wel gewoon bestaan.

Monsanto produceert genetisch gemanipuleerde zaden en bestrijdingsmiddelen voor de landbouw. Het Duitse chemieconcern Bayer kocht het Amerikaanse bedrijf in 2016. Onlangs keurde de Amerikaanse overheid de overname goed. De Europese Commissie ging in maart al akkoord. Het gecombineerde bedrijf moest wel verschillende bedrijfstakken afstoten om niet te groot te worden.

Door de samenvoeging van Monsanto en Bayer ontstaat het grootste zaden- en chemieconcern ter wereld. Bayer wil met de overname van Monsanto sterker staan tegenover Chemchina/Syngenta en DowDupont. Dat zijn verder nog de enige twee serieuze concurrenten.

Bayer zegt te beseffen dat het als marktleider een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat over duurzaamheid en ethische beslissingen over voedsel, landbouw en gezondheid. "We zullen onze duurzaamheidsdoelstellingen even zorgvuldig realiseren als onze financiƫle doelstellingen", schrijft Bayer-bestuursvoorzitter Werner Baumann in een persbericht.

Beruchte naam

Anders dan de concurrenten is de naam Monsanto berucht. Dat komt vooral door een van Monsanto's meest lucratieve producten, de pesticide Roundup. Het bedrijf verkoopt zowel het bestrijdingsmiddel als de genetische gemanipuleerde landbouwzaden die bestand zijn tegen het gif ('Roundup Ready'). Het is een handig product voor de boer, maar tal van milieuorganisatieszijn kritisch over het effect van Roundup op de natuur en ons voedsel.

Ook op andere gebieden heeft het bedrijf forse kritiek gehad. Zo patenteert het bedrijf groentevarianten: als anderen de zaden van die groentevariant willen gebruiken, moet er worden betaald. Monsanto was ook de fabrikant van ontbladeringsmiddel Agent Orange dat tijdens de Vietnamoorlog werd ingezet, dat leidde onder andere tot verschillende vormen van kanker.

In reactie op de kritiek probeerde het bedrijf zichzelf juist te profileren als noodzakelijk. Genetisch modificatie is volgens het bedrijf hard nodig om genoeg voedsel te kunnen blijven produceren voor de groeiende wereldbevolking.