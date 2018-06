Eerdmans vindt het 'schandalig' dat Leefbaar buitenspel is gezet

Leefbaar Rotterdam-leider Joost Eerdmans vindt het een "vrij schandalige gang van zaken" dat de grootste partij, die 21 procent van de stemmen kreeg, bij de formatie in de Maasstad buitenspel is gezet.

"Je moet niet raar opkijken als mensen in Rotterdam de volgende keer denken: 'waarom zou ik nog gaan stemmen?'", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Gisteravond werd bekend dat VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP formatiegesprekken gaan beginnen. De gesprekken liepen eerder vast omdat GroenLinks, PvdA en D66 niet met Leefbaar én de VVD in een coalitie wilden.

Eerdmans verwijt het vooral de linkse partijen, waar Leefbaar volgens hem altijd voor openstond. "Nida en Denk komen niet in ons woordenboek voor, maar de rest was open."

Bekijk hieronder welke partijen nodig zijn voor een meerderheid.