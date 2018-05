Patstelling bij collegevorming in Rotterdam

De onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Rotterdam zitten weer muurvast. GroenLinks, PvdA en D66 willen niet met Leefbaar Rotterdam én de VVD een college vormen. Ze willen wel met Leefbaar of de VVD alleen samenwerken, maar die partijen houden aan elkaar vast, terwijl ook GroenLinks, D66 en PvdA elkaar niet los willen laten.

De informateurs Duisenberg en Rosenmöller leken aan te sturen op een coalitie van Leefbaar, VVD, D66 en GroenLinks. D66 voelde wel voor een variant met Leefbaar en VVD, mits een linkse partij zich daarbij zou aansluiten. Nu GroenLinks en de PvdA dit blokkeren houdt deze mogelijkheid ook voor D66 op.

Voor de VVD is een 'middencoalitie' van VVD, D66, PvdA, GroenLinks aangevuld met CDA, ChristenUnie/SGP en/of Nida geen optie omdat die op slechts 23 van de 45 zetels kan rekenen. Dat is een te krappe meerderheid voor een stabiele coalitie, vindt fractievoorzitter Vincent Karremans.

Rotterdam loopt achter

Doordat PvdA en GroenLinks niet met Leefbaar en VVD samen willen en de VVD niet bereid is zonder Leefbaar in een coalitie te stappen, is de patstelling compleet.

Het is onduidelijk hoe de collegevorming in Rotterdam nu verder gaat. Naar verwachting komen de informateurs donderdag met een rapportage.

Rotterdam loopt bij de vorming van een nieuw college achter bij de andere drie grote steden. Den Haag presenteerde vandaag de nieuwe coalitie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks het nieuwe college. GroenLinks, SP, PvdA en D66 in Amsterdam kwamen vorige week al met een akkoord. En in Utrecht werken GroenLinks, D66 en ChristenUnie aan een coalitieakkoord dat mogelijk volgende week gepresenteerd wordt.