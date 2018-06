Coalitiegesprekken in Rotterdam zonder winnaar Leefbaar

In Rotterdam gaan formatiegesprekken beginnen met VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. Dat hebben informateurs Duisenberg en Rosenmöller zondag bekendgemaakt. De grootste partij van de Rotterdamse raad, Leefbaar Rotterdam, staat daarmee buitenspel.

De zes partijen zullen gesprekken starten over het vormen van een nieuw college. De partijen hebben gezamenlijk 23 zetels, de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad van 45 zetels.

Dinsdag ronden de informateurs hun opdracht af met dit eindadvies en met de aanbieding van het raamwerk. Een nog aan te stellen formateur zal de gesprekken gaan leiden.

De gesprekken liepen eerder vast omdat GL, PvdA en D66 niet met Leefbaar én de VVD in een coalitie wilden. De laatste twee partijen lieten zich niet uit elkaar trekken, maar daar is nu verandering in gekomen.