Familie Nouri stapt naar arbitragecommissie

De familie van de door hersenletsel getroffen Abdelhak Nouri stapt naar de arbitragecommissie van de KNVB. Volgens de advocaat van de familie weigert Ajax verantwoordelijkheid te nemen voor de hersenschade die de voetballer opliep.

De 21-jarige Nouri zakte tijdens een oefenwedstrijd van Ajax vorig jaar juli in Oostenrijk in elkaar. Hij liep ernstige en blijvende hersenschade op en verblijft in een zorginstelling.

Volgens advocaat John Beer heeft Ajax niet volgens de medische richtlijnen gehandeld. "Een team van advocaten en medisch specialisten heeft naar de beelden gekeken en is tot de conclusie gekomen dat dit anders had gemoeten. De dokter was al na 37 seconden bij Nouri en na 29 seconden was er een defibrillator. Die is niet gebruikt", zei Beer tegen de NOS.