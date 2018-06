Buma wil haast maken met een breed gesteunde klimaatwet

CDA-leider Buma vindt dat de klimaatwet te lang op zich laat wachten. Op een CDA-congres in Den Bosch riep hij alle partijen op "om het klimaatbeleid uit de sfeer van het touwtrekken te halen". Zo riep hij met name GroenLinks op om niet hun eigen wil door te drukken.

"Want anders gebeurt er niets. Dus doe mee in de breedste klimaatcoalitie ooit", zei Buma.

"Het huidige kabinet is het meest groene kabinet ooit. Maar de onderhandelingen over de klimaatwet duren nu al net zo lang als de hele formatie", aldus de CDA-leider. "Wij hebben de eerste grote stap gezet door akkoord te gaan met een klimaatwet. We tekenen in het regeerakkoord voor de scherpste klimaatdoelen ooit."

'Ik deel zijn ongeduld'

De regeringspartijen hebben afgesproken dat er een klimaatwet komt. In het regeerakkoord staat onder meer dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990.

Die klimaatwet stond niet in in het verkiezingsprogramma van CDA. "Maar hoe breder de coalitie voor de energietransitie om Parijs te halen hoe beter", zei Buma.

GroenLinks-leider Klaver reageerde direct enthousiast op de oproep van Buma: "Ik deel zijn ongeduld en ben blij met zijn steun om partijen van links en rechts bij elkaar te brengen voor een gezamenlijke klimaatwet. Zijn woorden geven mij vertrouwen dat we nog voor de zomer onze gezamenlijke klimaatwet kunnen presenteren."