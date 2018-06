Hoe ziekenhuizen met man en macht proberen personeel te vinden

Ziekenhuizen doen in strijd tegen het almaar groeiende tekort aan medisch personeel van alles om een extra aantrekkelijke werkgever te zijn. Ze bieden bijvoorbeeld voor bepaalde functies direct een vast contract aan. Een enkel ziekenhuis overweegt een tekenbonus te bieden, of doet dat al.

Het is namelijk moeilijk om zorgpersoneel te vinden. Het aantal medische vacatures in ziekenhuizen is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden, meldde de NOS vanochtend.

Breder inzetbare medewerkers

De gezamenlijke universitaire medische centra proberen nauwkeurig te voorspellen hoeveel zorgmedewerkers in de toekomst voor elk specialisme nodig zijn. Zo nodig vergroten ze de capaciteit van opleidingen voor bepaalde specialismen of afdelingen. Op dit moment onderzoeken de umc's de mogelijkheid om minder gespecialiseerde, breder inzetbare medewerkers op te leiden.

"Zulke medewerkers zouden in hun loopbaan gemakkelijker van specialisme kunnen wisselen. De zorg zou zo minder gevoelig worden voor snelle veranderingen in de arbeidsmarkt en in medische kennis en zorg. "Daarnaast zetten de umc's zich maximaal in om jongere medewerkers aan te trekken en bestaande medewerkers bij te scholen en vast te houden."

Stageplaatsen en zelf opleiden

Massaal wordt ingezet op het intern opleiden van personeel en op het verder vormgeven van samenwerking in de regio.

"We zijn volop aan het opleiden. Dat is voor de toekomst absoluut noodzakelijk, maar we hebben ook voor nu oplossingen nodig", zegt een woordvoerder van het Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis in Rotterdam. "Toen we hier genoodzaakt waren om onze spoedeisende hulp 's nachts te sluiten, hebben we dankzij goed contact met huisartsen en de huisartsenpost toch kunnen regelen dat er een nachtelijke-opname-afdeling kwam. Mensen die al bij ons als patiënt waren, konden daar 's nachts toch terecht."

Ook het Zuyderland Medisch Centrum met locaties in Heerlen en Sittard-Geleen kiest voor het zelf opleiden en dooropleiden van personeel. Het ziekenhuis, dat ingeklemd ligt tussen Duitsland en België, haalt ook personeel uit het buitenland. Verder probeert het Zuyderland administratieve taken van het personeel te beperken, zodat er meer tijd is voor het verlenen van zorg.

Leuk is het op spoedeisende hulp

De Noordwestziekenhuisgroep begint volgend jaar met een eigen hbo-opleiding verpleegkundige, waar volgens het ziekenhuis veel animo voor is. "Oftewel, de gezondheidszorg is nog steeds populair, dat is in ieder geval wat wij merken onder de jongeren."

Twee verpleegkundigen van de spoedeisendehulp van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam hebben deze week de eerste prijs gewonnen tijdens een congres over spoedgeneeskunde. Ze deden dat met een clip die laat zien hoe leuk het is om op een spoedeisende hulp te werken, zelfs als daar voortdurend personeelstekorten zijn.

Extra maatregelen in grote steden

Het St Jansdal in Harderwijk heeft de afgelopen jaren al ingezet op het opleiden van medewerkers en ziet daarvan het resultaat, zegt een woordvoerder. "We hebben relatief weinig problemen ten opzichte van ziekenhuizen in midden Nederland en de Randstad."

Het OLVG vindt dat er een 'grotestedenbeleid' nodig is, "voor groepen zorgverleners die weinig verdienen en het zich niet meer kunnen veroorloven om in de stad te wonen en werken". Iets dergelijks gebeurt in Amsterdam al voor onderwijzers en leraren voor wie relatief goedkope woningen beschikbaar gesteld worden om iets te doen tegen het lerarentekort in de hoofdstad.

Chirurg Alexander van Marle vertelt hoe patiënten soms de dupe zijn van de personeelstekorten: