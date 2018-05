Eerste Amsterdamse leraren verleid met appartement

Voorrang op een huurwoning als beloning voor het feit dat je als leraar in de stad wilt werken. In Amsterdam hopen ze dat het de oplossing is voor het steeds nijpender wordende lerarentekort. Vandaag en gisteren kregen de eerste dertig docenten de sleutel van hun appartement in de Amsterdamse wijk Nieuw-West overhandigd.

Nina de Ligt (26) is een van hen. Ze werkt al vier jaar als juf op een basisschool en deelde tot nu toe een appartement in Amsterdam met twee huisgenoten. Met haar salaris is het nagenoeg onmogelijk om een Amsterdamse woning te kopen of particulier te huren. Vooral voor een sociale huurwoning zijn de wachtlijsten te lang.

"Ik keek al naar de mogelijkheid om in Haarlem te wonen", aldus De Ligt. Ze is blij dat ze op deze manier op haar basisschool kan blijven werken. "Als dat zou gebeuren, was ik misschien ergens gaan wonen terwijl ik dat eigenlijk niet wilde. Dat zou ik heel jammer vinden."

Noodzakelijk

Volgens wethouder Laurens Ivens (SP) is de Amsterdamse aanpak noodzakelijk. "Binnen de stad is er onvoldoende mogelijkheid om woonruimte te vinden. Je kunt buiten de stad gaan wonen, maar dan is de verleiding erg groot om dan ook buiten de stad les te geven. We verliezen dan onze leraren."

In Amsterdam is er ook al een extra reiskostenvergoeding voor docenten van buiten de stad. Ook zijn er beurzen beschikbaar voor Pabo-studenten die kiezen voor Amsterdam en voor zij-instromers die in Amsterdam gaan werken.

Het probleem is het grootst in het basisonderwijs. Amsterdamse scholen zoeken nog 159 meesters en juffen, en de verwachting is dat dat aantal alleen maar oploopt. Zonder ingrijpen zal het tekort over vijf jaar bijna 500 basisschooldocenten zijn, schat de gemeente. In heel Nederland zijn er op dit moment 1301 onvervulde vacatures in basisonderwijs, dat zal oplopen naar bijna 5000 over vijf jaar.

Regeerakkoord

Eerder deze week stuurde de Onderwijsraad daarom voor het eerst in haar geschiedenis een brandbrief naar de minister van Onderwijs. De adviesraad verwijt het kabinet dat het probleem niet serieus genoeg wordt genomen. "Het is opvallend dat de aanpak van de lerarentekorten niet in het regeerakkoord is genoemd en dat er geen centrale regie wordt gevoerd om dit urgente probleem aan te pakken", stelt de adviesraad in de brief.

Omdat scholen en gemeenten volgens de Onderwijsraad nu te veel met elkaar concurreren in hun strijd om leraren, vloeit er onnodig geld weg uit het onderwijs naar bijvoorbeeld uitzendbureau's die bemiddelen tussen scholen en leraren. De raad pleit daarom voor een voor een landelijke taskforce die een begin moet maken met het oplossen van het lerarentekort.