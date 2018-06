Venezuela laat 39 politieke gevangenen vrij

De regering van Venezuela heeft 39 politieke gevangenen vrijgelaten. Onder hen is een aantal prominente tegenstanders van president Maduro. De straf van zijn bekendste opponent, de voormalige oppositieleider Leopoldo Lopez, blijft echter staan.

Mensenrechtengroeperingen schatten dat in Venezuela zeker 360 politieke gevangenen vastzitten. Het merendeel werd opgepakt in 2014 en 2017, toen er massale antiregeringsprotesten werden gehouden. De arrestanten zouden de acties hebben georganiseerd.

Maduro kondigde kort na zijn wereldwijd bekritiseerde herverkiezing vorige maand al aan dat hij gevangenen zou gaan vrijlaten. Het gebaar is volgens hem bedoeld om het land, dat in een diepe crisis verkeert, te verenigen.

Voorwaarden

De 39 mensen zijn nu vrijgelaten onder voorwaarden. Zo moet Daniel Ceballos, de burgemeester van San Cristobal die vier jaar geleden werd opgepakt wegens rebellie, zich maandelijks melden bij de autoriteiten. Ook mag hij niet spreken met de media.

Volgens de Venezolaanse autoriteiten zullen de komende tijd meer mensen worden vrijgelaten. Onduidelijk is nog of ook de straf van oud-oppositieleider Lopez zal worden ingetrokken. Hij werd in 2015 veroordeeld tot veertien jaar cel vanwege het aanzetten tot rellen. Die straf werd vorig jaar omgezet in huisarrest.