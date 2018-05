Zege Venezolaanse president Maduro breed veroordeeld

De herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro heeft wereldwijd tot felle kritiek geleid. De Verenigde Staten nemen economische en diplomatieke maatregelen tegen Venezuela, om het herstel van de democratie in het land te bevorderen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd op een G20-bijeenkomst in Buenos Aires.

De VS, Argentiniƫ, Australiƫ, Canada, Chili en Mexico hebben een verklaring uitgegeven waarin ze zeggen dat ze de verkiezingsuitslag in Venezuela niet erkennen. De Amerikaanse vicepresident Pence noemt de verkiezingen een schijnvertoning, en zegt dat ze niet niet vrij en eerlijk zijn verlopen. Eerder had de VS al gedreigd met sancties tegen de olie-industrie, de belangrijkste bron van buitenlandse deviezen voor Venezuela.

Veertien landen in Zuid-Amerika, waaronder Braziliƫ, Mexico en Colombia, hebben hun ambassadeur uit Venezuela teruggeroepen voor overleg uit protest tegen de herverkiezing van Maduro. Ze roepen internationale organisaties op om Venezuela geen nieuw krediet te geven.

Europese maatregelen

De Spaanse premier Mariano Rajoy verklaarde dat bij de verkiezingen de "minimale democratische normen" niet in acht zijn genomen. Hij kondigde aan dat hij met zijn Europese collega's gaat overleggen over nieuwe maatregelen, "in de hoop het lijden van de Venezolanen te verminderen".

Maduro regeert Venezuela met harde hand en heeft het parlement afgelopen jaar op non-actief gezet. Het land verkeert in een diepe economische crisis, met hyperinflatie en gebrek aan voedsel voor de gewone Venezolanen.

Gisteren maakte de Nationale Verkiezingsraad bekend dat Maduro een 'historische' zege had geboekt bij de presidentsverkiezingen. Nog voordat Maduro aan zijn overwinningsspeech was begonnen, verwierpen zijn tegenstanders de uitslag.