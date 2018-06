Trump: top VS en Noord-Korea gaat toch door

De Noord-Koreaanse delegatie stond onder leiding van Kim Yong-chol, een topfunctionaris binnen de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij. Hij wordt gezien als een belangrijke vertrouweling van de leider Kim Jong-un. Kim Yong-chol was de hoogste Noord-Koreaanse functionaris die het Witte Huis bezocht in 18 jaar.

Kim had een brief bij zich van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. "Eigenlijk was het alleen een afspraak om een brief te overhandigen", zei Trump. "Maar uiteindelijk werd het een ontmoeting die twee uur duurde."

Trump heeft de brief nog niet gelezen. "Ik heb de brief bewust nog niet geopend. Ik zei: 'wil je dat ik hem nu open?' Daarop antwoordde hij: 'dat kan ook later wel.' Dus misschien staat me een grote verrassing te wachten", grapte Trump.