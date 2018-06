Comeback kid Pedro Sánchez wacht zware taak in verdeeld Spanje

De 46-jarige Madrileen, actief voor de PSOE sinds 1993, gaat het niet makkelijk krijgen, verwacht Zoutberg. De Spaanse economie zit weliswaar in de lift, maar het politieke landschap is verdeeld. De van het regeringspluche verdreven Partido Popular (PP) zal waarschijnlijk keihard oppositie gaan voeren. Sánchez moet het doen met de steun van een aantal kleine partijen waaronder de linkse partij Podemos en Catalaanse en Baskische partijen. "Hij heeft ze allemaal nodig en die steun is nooit gratis."

Sánchez wacht ook de lastige taak om de verhoudingen met Catalonië een beetje te herstellen. Sinds het verboden onafhankelijkheidsreferendum in de regio is de bestuurlijke relatie met Madrid totaal bevroren, maar er liggen kansen. Ook het Catalaanse regiobestuur heeft sinds vorige maand een nieuwe leider: Quim Torra. "Dat is de nieuwe man in Barcelona. Het zou goed zijn als de twee elkaar snel ontmoeten."

Verder zal er aan de politieke koers in Spanje niet veel veranderen, verwacht Zoutberg. "De financiële markten reageren ook heel rustig. Sánchez heeft al aangekondigd dat hij het financiële beleid van Rajoy verder gaat uitvoeren. De begroting is net pas aangenomen."