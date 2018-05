Quim Torra volgt Puigdemont op als regiopresident van Catalonië

Quim Torra is door het Catalaanse parlement gekozen als nieuwe regiopresident. Daarmee heeft Catalonië vijf maanden na de verkiezingen in december weer een bestuur.

Torra werd met een nipte meerderheid van 66 tegen 65 stemmen gekozen. Zaterdag kwam hij in een eerdere stemronde nog twee stemmen tekort.

Met het nieuwe bestuur stopt ook de interventie van de Spaanse regering in de Spaanse deelstaat. Na het illegale referendum over onafhankelijkheid in oktober werden de Catalaanse ministeries door Madrid overgenomen.

Spaanse rechtbanken blokkeerden drie eerdere kandidaten. Twee van hen zitten in de gevangenis vanwege hun rol bij het illegale referendum over de onafhankelijkheid van Catalonie. De derde kandidaat was Carles Puigdemont zelf,

Quim Torra werd vorig week naar voren geschoven door de separatistenleider Carles Puigdemont, die zichzelf niet meer beschikbaar stelt als kandidaat. Haast was geboden, want als er voor 22 mei geen nieuwe regiopresident zou zijn, zouden nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Zaterdag zei Quim in een toespraak in het parlement in Barcelona dat hij niet van plan is een echt andere weg in te slaan dan zijn voorganger Puigdemont. Hij sprak zich uit voor "een proces in de richting van Catalaanse onafhankelijkheid".

De Spaanse premier Mariano Rajoy zei later die dag niet blij te zijn met de uitspraken van Torra. "We geloven niet dat dit weergeeft wat Catalonië nodig heeft."

Carles Puigdemont verblijft in Duitsland, waar hij is aangehouden, in afwachting van een mogelijke uitlevering aan Spanje.