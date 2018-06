Handelsruzie Trump-EU, wat kunnen we er straks in de winkel van merken?

Whisky

Whiskyimporteur Jan Beek verwacht dat de Amerikaanse bourbon flink duurder zal worden voor de consument. Hij vindt het dan ook jammer dat bedrijven en consumenten de dupe dreigen te worden van een politiek spel: "Bourbon wordt in Kentucky gemaakt en daar komt ook Senaatsvoorzitter Mitch McConnell vandaan. Dus meneer Juncker heeft bedacht 'we gaan de bourbon in de ban doen en dan pakken we hem lekker terug.'"

Toch ziet hij ook kansen. "Als de whisky duurder wordt dan is er een kans dat onze eigen product als jenever en korenwijn in de lift gaan", redeneert Beek. "We drinken er in ieder geval geen borrel minder om. Dan maar een Nederlandse borrel."

Het is uiteindelijk maar de vraag of wij de importtarieven op Amerikaanse producten gelijk terugzien in de prijzen in de winkel. Het is aan de bedrijven om te beslissen hoeveel en of zijn de importheffingen verrekenen met de consument. Bovendien is het nu eerst wachten totdat de EU de knoop heeft doorgehakt over de producten en de hoogte van de importheffingen.