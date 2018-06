Van kantoor naar bouwplaats: Hans liet zich noodgedwongen omscholen

De werkgelegenheid groeit nog altijd in Nederland. Zo hard zelfs dat in 2019 een recordaantal van 10,5 miljoen banen wordt bereikt, voorspelt het UWV. Genoeg keuze dus, zou je denken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Want in de financiële sector verdwijnen de komende jaren juist banen.

Als je dus als bank- of verzekeringsmedewerker je baan kwijtraakt, is het lastig om weer in de financiële sector aan de slag te gaan. Dat merkte ook Hans Weijenberg die 36 jaar bij een verzekeringsmaatschappij werkte. De 56-jarige Weijenberg liet zich daarom omscholen en werkt nu in de bouw, een sector waar ze schreeuwen om nieuwe mensen.

In de video vertelt Hans hoe zijn nieuwe carrière hem bevalt: