Recordaantal banen in Nederland, werkgevers steeds wanhopiger

De komende twee jaar komen er 318.000 banen bij in Nederland. In 2019 wordt een recordaantal van 10,5 miljoen banen bereikt, voorspelt het UWV in z'n arbeidsmarktprognose.

Vooral bij uitzendbureaus en in de zorg komen er banen bij. Ook in de bouw, de horeca en de IT is er flinke groei.

Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalt naar verwachting met 23 procent. Eind volgend jaar zijn er dan nog 254.000 mensen met een ww-uitkering.

Schoolbanken

Dat er minder mensen op zoek zijn naar werk leidt tot steeds meer wanhoop bij werkgevers. Zij hebben meer moeite om goed opgeleide mensen voor de vacatures te vinden. "We zien dat veel vacatures niet passen op de kennis en de vaardigheden van werkzoekenden", zegt Rob Witjes van het UWV.

Werkgevers proberen vaker zelf werkzoekenden op te leiden. "We zien nu dat mensen uit hele andere richtingen bij de bouw en de techniek terechtkomen", zegt Witjes. "Er wordt dan vaak een combinatie gemaakt van leren en werken Veel mensen hebben geen zin meer om in de schoolbanken te gaan zitten."

Een heel ander beeld geeft de financiƫle sector. Daar verdwijnen de komende twee jaar juist 8000 banen, omdat steeds meer kantoren sluiten en zaken via internet worden geregeld.