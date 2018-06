BTS-mania: de muziekfabriek achter het succes van K-pop

Big Bang, EXO en BTS zijn misschien geen namen die meteen een belletje doen rinkelen. Toch hebben deze Koreaanse bands wereldwijd honderden miljoenen toegewijde fans. BTS belandde met zijn nieuwe album Love yourself deze week zelfs op nummer één in de Amerikaanse albumtop. En een concert dat BTS later dit jaar in Amsterdam geeft, was vanochtend binnen een half uur nagenoeg uitverkocht.

BTS, een afkorting van Bangtan Sonyeondan,heeft 15 miljoen volgers op Twitter en 6 miljoen likes op Facebook. Op YouTube haalt de band per video meer dan honderd miljoen views. Daarmee schaart de act zich moeiteloos in het rijtje van wereldsterren als Beyoncé, Justin Bieber en Ed Sheeran.

"De populariteit van BTS is vergelijkbaar met wat mijn ouders vertellen over de Beatles in de jaren 60", zegt Manya Koetse, hoofdredacteur van What's on Weibo, een site over de trending topics in Oost-Azië. "Het is nu geen Beatlemania, maar BTS-mania."