Sinterklaas komt dit jaar aan bij Zaanse Schans

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in de gemeente Zaanstad. Halverwege november komt hij met zijn Pieten aan in het dorp Zaandijk waarna hij te paard naar de Zaanse Schans gaat.

Rond de intocht was de afgelopen jaren veel te doen, waarbij de organiserende gemeenten en politie hun handen vol hadden aan demonstraties en de veiligheid. Dit jaar had zich in eerste instantie geen enkele gemeente gemeld voor de organisatie van de intocht. Daarop stuurde de NTR een brandbrief naar het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Na die oproep werd de omroep overspoeld met aanmeldingen.

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad is trots dat de keuze dit jaar op Zaanstad is gevallen. "De Zaanse Schans met zijn historische molens, ambachtelijke werkplaatsen en typisch Zaanse houten huizen laat jaarlijks miljoenen bezoekers kennismaken met de Zaanse geschiedenis. We zijn ongelooflijk blij dat Sinterklaas dit oer-Hollandse decor aan de Zaan nu heeft uitgekozen voor de landelijke intocht."

De NTR zendt de intocht van de Sint op 17 november vanaf 12.00 uur uit op NPO Zapp/NPO 3. Ook dit jaar presenteert Dieuwertje Blok weer de intocht en in de weken erna het Sinterklaasjournaal.