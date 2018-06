Vanaf nu checkt de politie of je bescherming nodig hebt na een aangifte

De politie gaat vanaf vandaag bij elke aangifte beoordelen of het slachtoffer bescherming nodig heeft. Dit moet voorkomen dat mensen opnieuw de dupe worden van een misdrijf.

Iemand die aangifte komt doen op het politiebureau, wordt voortaan beoordeeld op 'kwetsbaarheid'. Agenten moeten beoordelen of de aangever gevaar loopt te worden bedreigd of dat er kans is op wraak na een aangifte.

Waar nodig kunnen politie en het Openbaar Ministerie meteen maatregelen treffen, zoals het afschermen van adresgegevens of een contactverbod voor een verdachte.

Vergeten

De maatregel is het gevolg van Europese richtlijnen voor slachtofferzorg, waaraan Nederland moet voldoen. In februari kwam minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker daarom met zijn plannen om slachtoffers beter te beschermen.

De nieuwe werkwijze is een samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Zij willen ervoor zorgen dat slachtoffers overal in Nederland op dezelfde manier worden geholpen.

Die hulp schiet er door drukte nog wel eens bij in, erkent de politie. De nieuwe werkwijze moet garanderen dat slachtoffers niet worden vergeten of van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Verademing

In Arnhem en Maastricht hebben de drie partijen de afgelopen tijd al een proef gedaan met het beoordelen van kwetsbare slachtoffers. De politie trok meer tijd uit voor aangiften en verwees meer mensen naar hulpverlening.

"De beoordeling is voor ons een stok achter de deur om bewust na te denken over het slachtoffer", zegt Catja Bergsma van de politie Limburg. "We merkten dat slachtoffers het een verademing vonden als ze meteen op het juiste spoor werden gezet."