Cipier waarschuwde voor radicalisering schutter Luik

Een cipier heeft twee dagen voor het verlof van de schutter van Luik gewaarschuwd dat de man radicaliseerde onder invloed van medegevangenen. Dat schrijven Belgische media die het rapport over schutter Benjamin Herman in hebben gezien. De autoriteiten zeiden gisteren dat er geen aanleiding was om Herman niet op verlof te laten gaan.

Herman schoot dinsdag in Luik twee agenten en een voorbijganger dood voordat hij zelf werd doodgeschoten in een vuurgevecht met de politie. Ook wordt hij verdacht van het doden van een medegevangene, een dag eerder. Justitie in België behandelt de schietpartij als een terroristische daad. Herman riep verschillende keren "Allahoe akbar" tijdens zijn aanval.

Banden met terrorist aanslag Brussel

In de gevangenis van Marche-en-Famenne kwam Herman in contact met medegevangenen Yassine D. en Faoud B., die strijders voor Syrië ronselen en anderen aanzetten tot geweld in België. Daardoor veranderde volgens de cipier Hermans gedrag.

Yassine D. is een beruchte crimineel die een celstraf uitzit tot 2040 en zich in de gevangenis ontwikkelde tot iemand met extreme ideeën. Hij mocht tot voor kort geen contact hebben met medegevangenen, maar dat regime werd onlangs versoepeld. Daardoor spraken Herman en D. elkaar op de binnenplaats van de gevangenis, schrijft Het Laatste Nieuws. De extreem gevaarlijke D. had nauwe banden met Khalid El Bakraoui. een terrorist die zichzelf opblies in een metrostel in Brussel in 2016.

De andere gevangene die verantwoordelijk zou zijn voor de radicalisering van Herman is Faoud B.. Deze 39-jarige man uit Verviers ontwikkelde zich achter de tralies tot extremistische ronselaar voor de strijd in Syrië en staat als zodanig ook op een zwarte lijst in België.

IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, maar er zijn nog geen bewijzen dat Herman daadwerkelijk contact had met de terreurorganisatie.