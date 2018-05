Harvey Weinstein aangeklaagd voor verkrachting

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is aangeklaagd voor verkrachting, misbruik en seksueel wangedrag. Hij werd vorige week gearresteerd nadat hij zichzelf had aangegeven bij de politie in New York. Een jury heeft nu geoordeeld dat hij moet worden vervolgd voor misbruik van twee vrouwen.

In het ene geval ging het om gedwongen orale seks met de beginnende actrice Lucia Evans, in het andere geval om verkrachting van een vrouw die nog niet in de openbaarheid is getreden. Weinstein ontkent dat hij vrouwen heeft gedwongen tot seksuele handelingen.

#MeToo

De 66-jarige Hollywoodproducent is sinds oktober vorig jaar door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie, ongewenste intimiteiten en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De onthullingen brachten onder de noemer #MeToo wereldwijd een maatschappelijke discussie op gang over seksuele intimidatie.

De term #MeToo werd het afgelopen jaar wereldwijd gebruikt door mensen om te vertellen over seksueel wangedrag waarvan ze het slachtoffer werden. Maar heeft het ook overal hetzelfde gebracht? Daarvan maakte Nieuwsuur de speciale online productie die hieronder staat.