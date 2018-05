Minister mocht omstreden imam gebiedsverbod opleggen

Het gebiedsverbod voor de omstreden imam Fawaz Jneid is terecht opgelegd, oordeelt de Raad van State. De imam kreeg het gebiedsverbod in augustus vorig jaar voor een half jaar opgelegd voor delen van Den Haag. Afgelopen januari werd het nog eens met een half jaar verlengd.

De prediker vond dat het gebiedsverbod zijn grondrechten schond en vocht het aan. Volgens zijn advocaat werden de vrijheid van godsdienst en die van meningsuiting met voeten getreden. Ook zei hij dat er sprake was van discriminatie en censuur. Vandaag kwam het verbod tijdens een zitting van de Raad van State aan de orde.

Radicalisering

De minister van Justitie en Veiligheid wil voorkomen dat Jneid in de Schilderswijk en de Haagse wijk Transvaal komt, omdat veel jongeren daar volgens hem vatbaar zijn voor radicalisering. De landsadvocaat zei bij de behandeling van de zaak vorige maand dat uit de preken van Jneid valt af te leiden dat een gewelddadige strijd "acceptabel of zelfs noodzakelijk" is om de islam te verdedigen.

Tal van juristen waren kritisch over de houdbaarheid van het gebiedsverbod, dat onder oud-minister Blok voor het eerst werd opgelegd. Dat gebeurde op basis van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, waarmee gebieds- en contactverboden kunnen worden opgelegd aan mensen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.

Een van de kritiekpunten is dat er pas juridisch kan worden ingegrepen wanneer er een strafbaar feit is gepleegd. In dat verband zei minister Grapperhaus in maart dat hij het strafrecht wil aanpassen om verwerpelijke uitspraken, zoals die van Jneid, makkelijker aan te pakken.