Imam Fawaz ook komend half jaar niet welkom in Haagse Schilderswijk

De imam predikte in een illegaal gebedshuis in een islamitische boekenwinkel in de wijk Transvaal waar grote zorgen zijn als het gaat om radicalisering. Ook tegen eigenaar van de boekhandel werd een rechtszaak aangespannen. De rechter besliste dat het pand alleen gebruikt mag worden als bedrijfsruimte en niet voor religieuze activiteiten.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke is blij met de verlenging. Volgens haar werkt het verbod en is het de afgelopen tijd rustig geweest rond de plekken waar hij zich ophield, zoals de boekhandel in Transvaal.

Op sociale media gaat de imam volgens Krikke echter gewoon door met het verspreiden van "sektarische denkbeelden en ontwrichtende boodschappen". "Dat sterkt mij in het idee dat het goed is dat hij niet opnieuw onrust kan zaaien in de Schilderswijk en Transvaal."