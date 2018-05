President hof: rechter handelde goed bij Michael P.

Rechter Rinus Otte heeft juist gehandeld in de zaak tegen Michael P., de verdachte in de zaak Anne Faber. Dat zegt Fred van der Winkel, president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tegen de Volkskrant. Hij reageert op de open brief van Wim Faber, de vader van de vorig jaar vermoorde Anne Faber.

De president van het gerechtshof zegt dat het normaal gesproken niet is toegestaan om nadere uitleg te geven over een arrest. Toch wil hij reageren: "Omdat de verwijten van de heer Faber de beslissingen in de individuele strafzaak uit 2012 overstijgen."

'Rechtsgang faalde'

In de ingezonden brief van afgelopen weekend in de Volkskrant vraagt Wim Faber aan oud-voorzitter van het hof Rinus Otte om zijn huidige functie als procureur-generaal neer te leggen. Volgens Faber heeft het hof signalen over een psychische stoornis bij verdachte Michael P. genegeerd en geen duidelijke motivering gegeven over zijn strafvermindering in een eerdere verkrachtingszaak.

Zijn dochter zou daarom dood zijn door "falen van de rechtsgang". Ook is Faber verontwaardigd over het feit dat Otte zich in het verleden negatief over tbs had uitgelaten en blijk had gegeven van een groeiende afkeer van behandelen.

Persoonlijk gesprek

Van der Winkel neemt het op voor zijn voorganger Otte. "Natuurlijk hebben rechters ook persoonlijke opvattingen", schrijft hij. Maar volgens de president betekent dat niet dat een rechter vooringenomen is. "Bovendien zullen ook de collega's in de meervoudige strafkamer daarop toezien."

Daarnaast zegt hij dat het destijds onmogelijk was om verdachte Michael P. tbs op te leggen voor de verkrachtingen van de meisjes. Ook heeft het hof hem wel degelijk een "relatief hoge straf" gegeven. Van der Winkel geeft aan een persoonlijk gesprek met Wim Faber te willen.

Onbevredigend

Wim Faber noemt de reactie van Van der Winkel "niet bijzonder bevredigend". Hij zegt "moeilijk te begrijpen dat de heer Otte niet vooringenomen is". Hij gaat wel in op de uitnodiging voor een gesprek met de president van het hof.