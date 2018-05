Volkert van der Graaf wint kort geding: meldplicht vervalt

De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, hoeft zich niet meer bij de reclassering te melden, heeft de rechter besloten.

Van der Graaf wil naar het buitenland verhuizen, maar hij had nog een meldplicht waardoor hij zich eens in de zes weken moet melden. Om dit te veranderen, had hij een kort geding tegen de staat aangespannen en de rechter geeft hem nu gelijk. Daarmee is voor Van der Graaf een hindernis om te emigreren weggenomen.

De rechter volgt de lijn van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en de reclassering. Die hadden beide aangegeven dat de meldplicht geen toegevoegde waarde meer heeft.

Volgens de rechter heeft de ernst van de moord geen rol gespeeld bij de beslissing over het afschaffen van de meldplicht, maar het risico op herhaling (recidive) wel. Het NIFP kwam in een uitgebreid rapport tot de conclusie dat het risico daarop laag is en dat Van der Graaf geen psychische stoornis heeft.

Voorwaardelijk vrij

Van der Graaf werd in 2003 tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op Fortuyn een jaar eerder. In 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij, toen hij twee derde van zijn straf had uitgezeten.

In eerste instantie moest hij zich eens per drie weken bij de reclassering melden. Later werd de frequentie verminderd naar een keer in de zes weken.

Er zijn nog wel voorwaarden verbonden aan zijn voorwaardelijke vrijlating. Zo mag Van der Graaf niet met de media praten, mag hij de familie van Pim Fortuyn of zijn toenmalige chauffeur Hans Smolders niet benaderen en mag hij tot 2020 geen strafbare feiten plegen.