Volkert van der Graaf vindt meldplicht heilloos en wil weg

De Haagse rechtbank doet op 29 mei uitspraak in het kort geding dat Volkert van der Graaf tegen de staat had aangespannen. De moordenaar van Pim Fortuyn wil emigreren. Dat kan niet omdat hij zich eens in de zes weken bij de reclassering moet melden. De oplegging van een meldplicht was een van de voorwaarden waaronder hij in 2014 voorwaardelijk vrijkwam.

De advocaat van Van der Graaf zei vandaag tijdens de zitting dat de meldplicht heilloos is en ineffectief. Deskundigen zouden dat ook vinden. Zijn cliƫnt denkt er al twee jaar over om Nederland te verlaten, onder meer omdat hij geen werk kan krijgen. Ook zou de kans dat hij opnieuw iemand vermoordt minimaal zijn. Naar welk land Van der Graaf wil emigreren, is nog niet bekend.

Volgens de landsadvocaat verloopt het contact met de reclassering stroef en verzet Van der Graaf zich. In de gesprekken zegt hij weinig, en wil hij soms helemaal niet praten. Hij typt dan antwoorden op een computer. De landsadvocaat zegt dat reclassering daardoor niet kan inschatten hoe Van der Graaf in het leven staat en wat zijn opvattingen zijn. Volgens haar adviseert de reclassering juist wel om een vorm van toezicht op hem te houden.

Geen gesloten deuren

Van der Graaf was zelf bij de zitting aanwezig. Hij wilde de zaak achter gesloten deuren laten behandelen, maar de rechtbank zag daar geen aanleiding voor.

Van der Graaf werd in 2003 voor de moord op Fortuyn (2002) tot achttien jaar cel veroordeeld. In 2014 kwam hij na het uitdienen van twee derde van zijn straf voorwaardelijk vrij.

In eerste instantie moest hij zich eens per drie weken bij de reclassering melden. Dat is later teruggebracht tot eens in de zes weken.