Chelsea-eigenaar Abramovitsj wordt Israëlisch staatsburger

De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj wordt Israëlisch staatsburger. Israëlische media schrijven dat de immigratiepapieren al rond zijn en dat de eigenaar van voetbalclub Chelsea vanmiddag aankwam in Tel Aviv.

Onlangs werd bekend dat Abramovitsj problemen had met het verlengen van zijn visum in Groot-Brittannië. Mogelijk miste hij daardoor ook de finale van de FA Cup, die zijn club Chelsea won van Manchester United.

Of zijn nieuwe paspoort het makkelijker maakt voor Abramovitsj om een visum te krijgen in Groot-Brittannië is niet duidelijk. Wel mogen Israëlische staatsburgers kort zonder visum in het land verblijven, op voorwaarde dat ze er niet werken.

Vergiftiging van Skripal

De steenrijke Rus woonde al 15 jaar in Londen, maar heeft nooit een permanente verblijfsvergunning gekregen. De problemen met het verlengen van zijn visum worden in verband gebracht met de vergiftiging van dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter.

Naar aanleiding van die zaak zette de regering-May 23 Russische diplomaten uit en werd aangekondigd dat er zou worden gejaagd op omstreden Russische oligarchen in Londen. Veel Russische miljardairs in Londen behoren tot de inner circle van de Russische president Poetin. Bij de aankondiging van de sancties werd al meteen de naam van Abramovitsj genoemd.

Rijkste persoon in Israël

Abramovitsj komt uit een Joodse familie. Hij zou het Israëlische staatsburgerschap hebben gekregen op grond van het Israëlische recht op terugkeer. Onder die regeling mogen buitenlandse Joden Israëlische ingezetenen worden. Joden die op basis van het recht op terugkeer migreren naar Israël zijn tien jaar vrijgesteld van belasting.

Het vermogen van de 51-jarige miljardair wordt door zakenblad Forbes geschat op zo'n 9,8 miljard euro. Dat maakt hem meteen de rijkste persoon in Israël. Hij zal naar verwachting gaan wonen in een herenhuis in Tel Aviv dat hij heeft gekocht van de Israëlische actrice Gal Gadot.