'May had kring rond Poetin moeten raken in portemonnee'

Een dag na de aankondiging van de Britse sancties tegen Rusland zijn de reacties verdeeld. Vanuit premier Mays eigen Conservatieve Partij klinkt veel lof voor haar ferme taal en de sancties. Het uitzetten van 23 Russische diplomaten en de belofte om veel actiever te jagen op omstreden Russische oligarchen in Londen oogstten positieve reacties van veel parlementsleden.

Maar anti-corruptieorganisatie Transparency International had gehoopt op meer. Directeur Robert Barrington zegt dat veel meer nodig is om het corrupte Russisch kapitaal aan te pakken in Groot-Brittannië. "May kwam niet met veel details over wat de regering precies wil doen. Het was meer een intentieverklaring. Dat is niet genoeg."

Transparency International doet al jaren onderzoek naar dirty money, zoals Barrington het noemt. Het gaat om geld en vastgoed waarvan de eigenaar haast niet te achterhalen is. "In Londen is ongeveer 5 miljard euro aan vastgoed gekocht met niet traceerbaar geld. Bijna een kwart daarvan is Russisch."

Oligarchen

Veel Russische oligarchen en politici met geld en vastgoed in Londen behoren tot de inner circle van president Poetin. Denk aan Roman Abramovitsj, de eigenaar van voetbalclub Chelsea. Of Alisher Oesmanov, een miljardair die rijk geworden is in de mijn- en metaalindustrie.

Roman Borisovitsj heeft er zijn levenswerk van gemaakt om anonieme Russische huiseigenaren op te sporen. Borisovitsj is oud-bankier maar tegenwoordig activist. Hij wil zo veel mogelijk corrupte oligarchen aan de schandpaal nagelen.

Duurste huis van Engeland

Zo laat Borisovitsj het appartement zien van de Russische vice-premier Igor Sjoevalov, een van de invloedrijkste politici van Rusland. Het appartement is omgerekend ongeveer 16 miljoen euro waard. "Bijna 112 keer zijn officiële salaris", zegt Borisovitsj.

Ook wijst Borisovitsj huizen aan van Oleg Deripaska, een andere metaalmiljardair met nauwe banden met Poetin. Of neem Andrei Goncharenko, ceo van een dochteronderneming van het Russische staatsbedrijf Gazprom. Die bezit Hanover Lodge, met ruim 130 miljoen euro het duurste huis van Groot-Brittannië. In totaal heeft hij voor ruim 250 miljoen aan vastgoed in Londen.

"Van deze hooggeplaatste Russen moet je hun huizen afnemen. Hun bankrekeningen bevriezen. Hun visum intrekken en hun familie het land uitzetten. Als je het regime van Poetin wil raken, doe je dat via hun portemonnee", zegt Borisovitsj.

Geïnvesteerde miljarden

Daarom vindt ook hij dat May lang niet ver genoeg gaat. "Ik vond haar maatregelen bepaald niet indrukwekkend. Niet effectief en erg zwak." Dat heeft ook te maken met de economische consequenties die kunnen volgen. Londen profiteert immers van alle door Rusland geïnvesteerde miljarden. En daarnaast zijn er ook genoeg Britse bedrijven met grote belangen in Rusland. Dus hoe hard May uiteindelijk bereid is op te treden tegen corrupt Russisch kapitaal valt nog te bezien.

"De Britten hebben hun eigen probleem gecreëerd", zegt Barrington. "Door na de financiële crisis heel makkelijk verblijfsvergunningen uit te delen. Als je één of twee miljoen op tafel legde, kreeg je verder geen moeilijke vragen en kon je doen wat je wilde. Duizenden visa zijn toen verstrekt, waarvan zeker een kwart aan Russen."